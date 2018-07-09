Власти отказались от строительства промзоны на севере Москвы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Строительство промышленных объектов на Вагоноремонтной улице на севере столицы отменено решением градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Там уточнили, что инвестпроект, который предусматривал строительство на земельном участке площадью 9,5 га АО "Домостроительный комбинат №7" 16 промышленных объектов II и III класса вредности, прекращен по соглашению сторон.

Аналогичное решение о прекращении строительства было принято ГЗК по адресу ул. Вагоноремонтная, вл. 4А. На четырех земельных участках совокупной площадью 4,65 га АО "Домостроительный комбинат №7" также планировал возвести промышленные объекты.

В настоящее время на участках расположены производственные здания, принадлежащие комбинату. Он намерен и дальше их эксплуатировать.