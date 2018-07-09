Генпрокуратура направила в суд дело московских "решальщиков", обвиняемых в миллионных хищениях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении двух так называемых "решальщиков" из Москвы, обвиняемых в хищении более 40 млн рублей, в том числе автомобиля Porshe и дорогих швейцарских часов.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Москвы Сергея Виноградова и Станислава Ансимова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как полагает следствие, в конце 2014 г. - начале 2015 г. Виноградов ввел в заблуждение одного из московских коммерсантов, пообещав за вознаграждение повлиять на решение по уголовному делу. "Полученные 12,5 млн рублей злоумышленник похитил", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, "Виноградов и Ансимов в 2015 году убедили того же коммерсанта, что смогут обеспечить отзыв одним из банков претензий по займам. "В качестве вознаграждения, якобы для передачи сотрудникам банка, сообщники получили автомобиль Porshe и двое часов Constantin Vacheron, которыми распорядились по своему усмотрению, причинили ущерб в размере 30 млн рублей", - говорится в документе.

Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд столицы для рассмотрения по существу.