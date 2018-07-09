Реанимации московских больниц открылись для посещения больных родственниками

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом ОРИТ и близкими находящихся там пациентов, был реализован в прошлом году на базе нескольких столичных клиник.

В департаменте напомнили, что необходимо учитывать, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, режим работы таких отделений имеет ряд дополнительных требований по тишине и чистоте, а действия персонала подчиняются в первую очередь интересам больного и регламенту назначенного лечения.

"Именно этим продиктовано требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также ограничение на количество посетителей - не более двух человек одновременно. Более подробную информацию о правилах посещения в реанимации пациентов их родственникам предоставят сотрудники медицинских организаций", - добавил собеседник "Интерфакса".