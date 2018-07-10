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Москва

Московские власти обещали увеличить протяженность метро в три раза в ближайшие годы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Протяженность наземного и подземного метро Москвы будет существенно увеличена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совместного с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и главой РЖД Олегом Белозеровым осмотра во вторник строящегося в столице крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская".

В ближайшие годы протяженность метро увеличится почти в три раза, сказал Собянин. "Строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД), в результате наземное и подземное метро Москвы будет около одной тысячи километров, то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году", - сказал мэр.

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями Московского центрального кольца (МЦК). В одной точке здесь сходятся четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

"Я благодарен министерству транспорта РФ, "Российским железным дорогам" за то, что мы активно реализуем проект развития московского узла. Построено уже МЦК, где двигаются современные поезда. В сутки перевозится уже около 400 тысяч пассажиров. Один из самых мощных проектов, который реализован за последние годы в России", - сказал Собянин.

Министр транспорта России в свою очередь заявил, что московский железнодорожный узел перевозит более половины пригородных пассажиров всей страны.

"И, конечно, внимание города Москвы, РЖД к такого рода объектам, планирование в длину, понимание ситуации на перспективу, работа с будущими Московскими диаметрами железнодорожными - это указывает на долгосрочную стратегию, долгосрочные планы, которые позволят сделать жизнь пассажиров и граждан, жителей Москвы, гостей столицы очень комфортной", - отметил министр.

Мэр Москвы, министр транспорта России и генеральный директор "РЖД" провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г. Был рассмотрен ход реализации ряда проектов, в том числе, строительство железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений МЖД, создание МЦД, развитие Московского метрополитена в 2019-2023 гг. и на перспективу до 2027 г., развитие улично-дорожной сети в 2019-2023 гг. и на перспективу до 2027 г., другие вопросы.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что общая протяженность шести первоначальных диаметров МЦД (Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск, Зеленоград-Раменское, Королев-Апрелевка, Нахабино-Железнодорожный, Пушкино-Подольск) составит 430 км с 211 станциями. Движение поездов МЦД будет организовано в режиме, близком метро, то есть с интервалом пять минут в часы-пик. Первыми к концу 2019 года будут реализованы проекты МЦД-1 (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск).

По данным мэрии, в настоящее время на различных стадиях градостроительного планирования, проектирования и строительства находится порядка 200 км линий метро. Реализация этих планов позволит увеличить протяженность подземного метро Москвы с 300 км в 2010 году до 555 км в 2023 году и до 630 км в 2027 году. При этом 95% москвичей будут жить рядом с метро.

В 2019-2023 годах планируется построить порядка 485 км дорог и 100 искусственных сооружений, в 2024-2027 годах - еще 400 км.

Кроме того, крупнейшими проектами московской агломерации помимо ЦКАД (328 км) станут четыре новые хордовые магистрали: Северо-западная, Северо-восточная, Юго-восточная хорды и Южная рокада.

По оценке властей, всего в период с 2011 по 2027 год в московском регионе будет построено порядка 2 тыс. км улично-дорожной сети и 400 искусственных сооружений.

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Теги: Москва, Московское метро, Сергей Собянин

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