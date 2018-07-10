Водителю съехавшего в переход на Славянском бульваре автобуса продлили арест

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы продли до 27 декабря арест Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в подземный переход станции метро "Славянский бульвар", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля заявила, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 19 июля в 12:00.

Ранее Тихонов попросил суд рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей, однако ему отказали, так как статья, по которой его обвиняют, не подпадает под юрисдикцию суда присяжных.

Суть обвинения

По версии следствия, в декабре 2017 года Тихонов, управляя автобусом ЛИАЗ и находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар". В результате этого четыре пешехода скончались от травм, двоим был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами установлено, что, "проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, действуя небезопасно по отношению к другим участникам дорожного движения, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства".

В результате, по ее словам, он ошибочно надавил на педаль газа, разогнав машину до скорости не менее 23 км/ч. Тихонов продолжил движение по пешеходному тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз.

Тихонову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.