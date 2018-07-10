ФСИН проверит информацию о давлении на главу Серпуховского района Подмосковья в СИЗО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Столичное управление ФСИН проведет проверку по факту появившейся в СМИ информации о нарушении прав и угрозах в отношении заключенного под стражу по обвинению в превышении полномочий главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

В пресс-службе УФСИН "Интерфаксу" сообщили во вторник, что в случае подтверждения сообщений виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. "Также необходимо отметить, что к администрации учреждения Шестун с подобными заявлениями и жалобами не обращался", - заявили в управлении.

Накануне в СМИ сообщалось, что заключенному под стражу Шестуну в СИЗО угрожали "проблемами" и отравлением.

Басманный суд Москвы 14 июня направил Шестуна под арест до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия в период с 2007 по 2014 годы обвиняемый незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие. Шестун отвергает обвинения и считает свое дело заказным.