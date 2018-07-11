Лучшие фильмы Канн покажут на Strelka Film Festival в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 19 по 29 июля пройдет Strelka Film Festival, на котором покажут важные фильмы с последних Каннского и Берлинского фестивалей, а также с "Санденса" и "Кинотавра" - некоторые впервые в России.

Так, на кинофестиваль "Стрелки" привезут высоко оцененные журналистами "Холодную войну" Павла Павликовского, взявшую в Каннах приз за лучшую режиссуру, и "Счастливого Лазаря" Аличе Рорвахер, награжденную там же за лучший сценарий. Кроме того, на "Стрелке" покажут ленту "Магазинные воришки" японца Хирокадзу Корээда, получившую главную награду в Каннах, и "Диамантино" Гэбриеля Абрантеса и Дэниела Шмидта, которому отдали гран-при "Недели критики".

Каннский – не единственный фестиваль, доступ к которому приоткроет московским зрителям "Стрелка". Представят его организаторы и очередной киноэксперимент Тимура Бекмамбетова – десктоп-триллер "Профайл", получивший приз зрительских симпатий на Берлинале. Кроме того, на "Стрелке" бесплатно покажут продюсерский проект Бекмамбетова "Поиск" (режиссер - Аниш Чаганти), получивший приз зрительских симпатий уже на "Санденсе".

Представлено на кинофестивале и молодое российскому кино - например, "Сердце мира" Натальи Мещанинов, получившей гран-при на недавнем "Кинотавре", и награжденные там же "Подбросы" Ивана Твердовского. Задолго до широкой премьеры можно будет увидеть здесь "Кислоту" Александр Горчилин, признанную в Сочи лучшим дебютом.

Кроме кинопоказов, на "Стрелке" в этом году организуют образовательную программа из четырех дискуссий: "Российское кино в международном контексте", "Свое кино: как дебютировать в полном метре", "Как показывать кино, чтобы преобразить целый город", "Screen life: как устроен новый киноязык". Обсудить искусство кино можно будет с уже упоминавшимся Бекмамбетовым, режиссером Алексеем Попогребским, кинокритиком Андреем Плаховым, программным директором "Кинотавра" Ситорой Алиевой и другими.

"Открытый разговор — важная часть кинофестиваля: дискуссия нужна, чтобы просмотр фильма превратился в опыт. Мы выбрали темы, связанные не просто с кино, а с тем, что происходит сейчас: что изменилось в индустрии? Каких форматов ещё вчера не было? Кино — самый доступный способ узнать мир и понять себя", - рассказала куратор образовательной программы Анна Гудкова.

Вход на дискуссии бесплатный – по регистрации.