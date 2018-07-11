Москва

Лучшие фильмы Канн покажут на Strelka Film Festival в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 19 по 29 июля пройдет Strelka Film Festival, на котором покажут важные фильмы с последних Каннского и Берлинского фестивалей, а также с "Санденса" и "Кинотавра" - некоторые впервые в России.

Так, на кинофестиваль "Стрелки" привезут высоко оцененные журналистами "Холодную войну" Павла Павликовского, взявшую в Каннах приз за лучшую режиссуру, и "Счастливого Лазаря" Аличе Рорвахер, награжденную там же за лучший сценарий. Кроме того, на "Стрелке" покажут ленту "Магазинные воришки" японца Хирокадзу Корээда, получившую главную награду в Каннах, и "Диамантино" Гэбриеля Абрантеса и Дэниела Шмидта, которому отдали гран-при "Недели критики".

Культура"Профиль" – это фас"Профиль" – это фасЧитать подробнее

Каннский – не единственный фестиваль, доступ к которому приоткроет московским зрителям "Стрелка". Представят его организаторы и очередной киноэксперимент Тимура Бекмамбетова – десктоп-триллер "Профайл", получивший приз зрительских симпатий на Берлинале. Кроме того, на "Стрелке" бесплатно покажут продюсерский проект Бекмамбетова "Поиск" (режиссер - Аниш Чаганти), получивший приз зрительских симпатий уже на "Санденсе".

Представлено на кинофестивале и молодое российскому кино - например, "Сердце мира" Натальи Мещанинов, получившей гран-при на недавнем "Кинотавре", и награжденные там же "Подбросы" Ивана Твердовского. Задолго до широкой премьеры можно будет увидеть здесь "Кислоту" Александр Горчилин, признанную в Сочи лучшим дебютом.

Кроме кинопоказов, на "Стрелке" в этом году организуют образовательную программа из четырех дискуссий: "Российское кино в международном контексте", "Свое кино: как дебютировать в полном метре", "Как показывать кино, чтобы преобразить целый город", "Screen life: как устроен новый киноязык". Обсудить искусство кино можно будет с уже упоминавшимся Бекмамбетовым, режиссером Алексеем Попогребским, кинокритиком Андреем Плаховым, программным директором "Кинотавра" Ситорой Алиевой и другими.

"Открытый разговор — важная часть кинофестиваля: дискуссия нужна, чтобы просмотр фильма превратился в опыт. Мы выбрали темы, связанные не просто с кино, а с тем, что происходит сейчас: что изменилось в индустрии? Каких форматов ещё вчера не было? Кино — самый доступный способ узнать мир и понять себя", - рассказала куратор образовательной программы Анна Гудкова.

Вход на дискуссии бесплатный – по регистрации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Strelka Film Festival, кино

Новости по теме

"Профиль" – это фас

Москва
Алехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работАлехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ
Ранее ей назначили наказание за поддержку мессенджера Telegram и акцию у здания ФСБПодробнее
 Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомВласти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Подготовленный законопроект предусматривает штрафы до 1 млн рублейПодробнее
 Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах
Черчесов обещает на ЧМ-2022 еще более высокий результат, а Смолов сказал бы самому себе все то, что говорят сейчас разочарованные фанатыПодробнее
 Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков
Дождь продолжится и в воскресенье днем, возможна грозаПодробнее
В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
 Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем
Любительницу быстрой езды остановили на 3-й Магистральной улице, ее Mercedes переместили на спецстоянкуПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 июля7 фото
10 июля
Фотохроника 10 июля
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп счел печальной новостью соглашение в сфере энергетики между Германией и РФВ миреАфины выслали двух российских дипломатов из-за вмешательства в дела страныВ РоссииВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 летВ РоссииВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилейЭкономикаСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСпортСборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018

Бышовец назвал сборную Англии фаворитом матча с Хорватией

Императорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФ

Ранее Афины обвинили двух российских дипломатов во вмешательстве в дела страны Подробнее

Дворкович назвал Макропулоса своим главным соперником на выборах главы ФИДЕ

Лучшие фильмы Канн покажут на Strelka Film Festival в Москве

Памфилова высказалась против "убийства конкуренции" на выборах муниципальным фильтром

Президент Франции с супругой приедут в Москву на финал ЧМ по футболу

Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию

Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюВ 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5% Подробнее

Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФ

Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФСтолтенберг отметил, что непризнание Крыма российским не является поводом изолировать Россию Подробнее

В посольстве РФ в Греции не стали комментировать высылку российских дипломатов

Федотов назвал повышение пенсий целью изменения пенсионного законодательства

Минтруд РФ заявил о ежегодной потере рынком труда 400 тысяч человек

Глава СПЧ сообщил о 20-кратном росте числа обращений к президенту из-за пенсии

Генсек НАТО назвал проект "Северный поток - 2" вопросом вне компетенции альянса

СМИ назвали вероятное число заложников в афганском Джелалабаде

Pfizer согласилась отложить повышение цен на лекарства из-за критики Трампа

Обыски прошли на заводах по производству минеральных вод "Рычал су" и "Мевер"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF2Хорватия Хорватия– : –21:00Англия Англия21:00