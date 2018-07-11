Кандидат в мэры Москвы от левых сил Кумин пообещал вернуть "лужковские надбавки"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадим Кумин заявил, что в случае победы на выборах главы города будет добиваться среднего размера пенсии в столице на уровне 25 тысяч рублей.

"Нужно вернуть так называемые "лужковские надбавки", чтобы москвич мог прожить на пенсию, чтобы она была не ниже прожиточного уровня. Пенсия, по всем стандартам, должна составлять не менее 40% зарплаты. Если средняя зарплата по Москве на уровне 60 тысяч рублей, соответственно пенсия должна быть не менее 25 тысяч рублей", - заявил Кумин в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он примет участие в кампании КПРФ против повышения пенсионного возраста в конце июля, а еще через месяц планирует акцию в столице.

"Мы обязательно участвуем в общероссийской акции КПРФ в конце июля. Далее, мы считаем, что в конце августа будет проведена отдельная московская акция", - сказал Кумин.

"Как кандидат в мэры в ближайшие дни я анонсирую открытое письмо председателю правительства Медведеву. Там будет четко по пунктам указано, что и как мы будем делать", - заявил он.