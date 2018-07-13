Три московских пляжа закрыли для купания из-за некачественной воды

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Cпециалисты Роспотребнадзора запретили купание на трех московских пляжах из-за несоответствия требованиям санитарного законодательства, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

"Зоны отдыха Белое озеро, Тропарево и Левобережный закрыты из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас купание разрешено в шести зонах отдыха - озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Мещерское.

Еще одна зона отдыха - Бич-Клаб на севере Москвы - закрыта на реконструкцию.