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Москва

Роспотребнадзор закрыл для купания три московских пляжа из-за некачественной воды

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - По результатам контроля за зонами отдыха на соответствие их требованиям санитарного законодательства специалисты Роспотребнадзора запретили купание на трех столичных пляжах, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

"Зоны отдыха Белое озеро, Тропарево и Левобережный закрыты из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время купание разрешено в шести зонах отдыха - озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Мещерское. Еще одна зона отдыха - Бич-Клаб на севере Москвы - закрыта на реконструкцию.

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Теги: Роспотребнадзор, Москва
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