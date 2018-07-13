В Москве появился сад имени Анны Политковской

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сад имени Анны Политковской открыт во дворе редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в торжественной церемонии открытия приняли участие редакция "Новой газеты" во главе с издателем Дмитрием Муратовым, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, послы более десяти государств, а также мать Политковской - Раиса Мазепа. Все они, вооружившись садовыми лопатками, высаживали на газон цветы.

Как сообщил "Интерфаксу" Муратов, идея создания сада возникла на совместном обеде с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и Венедиктовым.

"Мы говорили о том, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской. А у нас доска тут мемориальная есть, а надо еще что-то. И пришла идея сделать грядку Политковской. Потом Леша (Венедиктов) предложил назвать это "Анин огород". Потом мы решили, что это "Анин сад", - сказал Муратов.

Он рассказал, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, часть принесли добровольцы и волонтеры. "Ее будут вытаптывать, цветы будут срывать - это понятно. Но мы будем все время это восстанавливать, и мы не устанем", - отметил Муратов.

Он подчеркнул, что название "Анин сад" - не является официальным, так как не относится к топонимике города. "Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку", - уточнил Муратов.

Венедиктов в свою очередь рассказал, что они обращались в мэрию, и получили разрешение. "В результате первое официальное название Ани здесь. Сад имени Анны Политковской. Раньше мы об этом думали, но никак не собирались. А Горбачев нам сказал: "Что вы болтаете? Можете сделать хоть одну вещь?" И мы сделали вот через четыре месяца", - пояснил главред радиостанции.

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская - российская журналистка, правозащитница и писательница, обозреватель "Новой газеты".

7 октября 2006 года Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.

В октябре 2011 года Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинения в убийстве Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Ибрагим и Джабраил Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

Мосгорсуд 14 декабря 2012 года приговорил экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

Мосгорсуд 9 июня 2015 года назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить так и не удалось.