Москва

В Подмосковье завели дело о созданной благотворителем свалке на войсковом полигоне

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Из-за незаконной свалки на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП) в понедельник.

Ранее Московская городская военная прокуратура проверила соблюдение экологического законодательства в Подмосковье.

"В 2015-2017 годах организованная группа, созданная коммерческим директором благотворительного фонда "Благовест", незаконно завезла и разместила на территории войскового полигона в Наро-Фоминском районе Московской области почти 500 тысяч кубометров отходов производства и потребления, относящихся к IV классу опасности", - говорится в сообщении. При этом коммерсанты получили от такой деятельности не менее 39 млн рублей, но уклонились от выплаты соответствующих платежей и пошлин, отметили в ГВП.

В результате несанкционированного размещения на полигоне отходов и их смешения с почвой, окружающей природной среде причинен экологический вред на сумму не менее 4,6 млрд рублей.

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