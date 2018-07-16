Болельщиков-безбилетников, пытавшихся проникнуть на финал ЧМ, оштрафовали на 6 тысяч рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник назначил штраф двум болельщикам, пытавшимся без билетов проникнуть на стадион "Лужники" на финал ЧМ по футболу.

"Судом в отношении Айрапетова и Загоровского вынесено решение о назначении каждому из них административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным суда, 32-летний Григорий Айрапетов проник в зону аккредитации "0" внешнего периметра стадиона "Лужники". В то же время 61-летний Сергей Загоровский проник в VIP-зону без билета.

На обоих были составлены протоколы об административном наказании по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).