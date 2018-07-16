В МЧС предупредили москвичей о грозе в понедельник вечером

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник вечером ожидаются гроза, дожди и сильный ветер, сообщает столичный главк МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 22 часов 16.07.2018 г. местами в городе Москва ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендуют при сильном ветре укрыться от непогоды в капитальном строении, избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.