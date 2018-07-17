Уровень сероводорода на востоке Москвы ночью превысил норму в 2,5 раза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автоматическая измерительная станция зафиксировала ночью повышенное содержание сероводорода в московском районе Новокосино, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Уровень вредного вещества в 2:00 превысил допустимую норму в 2,5 раза, уточняет ведомство.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Новокосино ночью было отмечено 0,0202 мг/м3.

Последний раз превышение уровня сероводорода в Москве отмечалось 1 июля как раз в районе Новокосино - 5,5 ПДК м.р.