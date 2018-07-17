Самым популярным у болельщиков ЧМ в Москве оказался Музей космонавтики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Музей космонавтики в Москве возглавил топ-5 самых популярных столичных музеев среди болельщиков ЧМ-2018, всего в дни чемпионата его посетили более 16 тысяч человек.

По данным агентства "Мосгортур", в общей сложности с 14 июня по 15 июля 45 столичных музеев приняли по FAN ID более 23 тысяч человек.

"В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тысячи посещений), музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" (почти 700 посещений)", - рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.

Кроме того, во время проведения ЧМ-2018 гости 16 тыс. человек воспользовались виртуальным экскурсоводом Мосгортура, из них 94% - русскоязычные пользователи, 5% - англоговорящие туристы и 1% - испаноязычные. Популярностью пользовались маршруты от "Смоленской" до "Арбатской", от "Кропоткинской" до "Китай-города" и от "Арбатской" до "Третьяковской".

Матчи Чемпионата мира по футболу прошли с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная РФ показала лучший результат за всю историю участия в чемпионатах мира и дошла до четвертьфинала.