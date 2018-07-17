Балакин опротестовал в суде отказ зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин сообщил, что обжаловал в суде решение Мосгоризбиркома, который отказал ему в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.

"Сегодня мои юристы подали в Мосгорсуд иск с требованием отменить решение об отказе мне в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы", - написал Балакин в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что юристы изучили решение Мосгоризбиркома и считают, что оно было принято с нарушением закона. "Уверен, что справедливость будет восстановлена, и меня зарегистрируют кандидатом в мэры Москвы", - добавил Балакин.

Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы.

"М.Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей", - сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова.

Позднее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Интерфаксу", что три подписи в поддержку кандидата Балакина были признаны недействительными на основании пункта 18 статьи 34 Избирательного кодекса Москвы, который запрещает "принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления ... ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме".

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра Москвы - самовыдвиженца Сергея Собянина, Илью Свиридова ("Справедливая Россия"), Вадима Кумина (КПРФ) и Михаила Дегтярева (ЛДПР).