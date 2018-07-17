Москва

В полиции опровергли сообщения об изнасиловании бразильянки вблизи "Лужников"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские опровергли информацию об изнасиловании бразильянки на территории около "Лужников" в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"В отдел полиции поступило сообщение от гражданки Бразилии о совершении на территории, прилегающей к БСА "Лужники", в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Изучение видеозаписей показало, что женщина постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения", - сказал Титов

Он добавил, что никаких насильственных действий в ее отношении не зафиксировано. Собранные материалы переданы в следственные органы.

"Сегодня иностранная гражданка прибыла в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки", - добавил Титов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018
Вероника Никульшина частично признала винуПодробнее
 При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человекПри взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек
Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе по тому же адресуПодробнее
 Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакамПрокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам
Грант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомстваПодробнее
 Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полициюВыбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию
Из-за выходки трех девушек и одного молодого человека пришлось приостановить матчПодробнее
Москву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погодаМоскву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погода
По данным Гидрометцентра, такие изменения прогнозируются со вторникаПодробнее
 В ближайшие часы в Москве начнется грозаВ ближайшие часы в Москве начнется гроза
До 9 вечера в столице ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15 м/сПодробнее
 Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"
Пилоты авиакомпании "Победа" смогли благополучно посадить самолетПодробнее
 Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
По данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей СтрижовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеВ миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи

ЦБ счел слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития по инвестициям

Два человека погибли в результате взрыва в промзоне в Петербурге

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото

Автобус с пассажирами врезался в столб на юго-западе Москвы

Франция временно ограничила восхождение на Монблан из-за наплыва туристов

"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta

Премьера автомобиля состоится в августе 2018 года на Московском международном автосалоне Подробнее

Египет потребовал от ХАМАС прекратить запуск шаров с горящими предметами в Израиль

КНДР согласилась передать США останки американских солдат времен Корейской войны

Регионам выделили 36 млрд руб. для повышения МРОТ до прожиточного минимума

Законопроект о перераспределении рекламного времени на ТВ прошел I чтение в Думе

В институте Сербского подтвердили вменяемость тушившего "Зимнюю вишню" пожарного

Грузовик с экскаватором на буксире врезался в опору моста в Барнауле

Взрыв газа произошел в промзоне в Петербурге

В полиции опровергли сообщения об изнасиловании бразильянки вблизи "Лужников"

Cбивший четырех детей в Новгороде пьяный водитель получил 1,5 года колонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru