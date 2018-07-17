В полиции опровергли сообщения об изнасиловании бразильянки вблизи "Лужников"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские опровергли информацию об изнасиловании бразильянки на территории около "Лужников" в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"В отдел полиции поступило сообщение от гражданки Бразилии о совершении на территории, прилегающей к БСА "Лужники", в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Изучение видеозаписей показало, что женщина постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения", - сказал Титов

Он добавил, что никаких насильственных действий в ее отношении не зафиксировано. Собранные материалы переданы в следственные органы.

"Сегодня иностранная гражданка прибыла в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки", - добавил Титов.