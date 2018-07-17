Главные дорожные стройки Москвы обещали закончить к 2023 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд в Москве планируется завершить к 2023 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К 2023 году мы планируем закончить строительство всех наиболее масштабных и сложных дорожных строек. К этому времени планируется закончить все работы на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах, а также на Южной рокаде", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в дальнейшем столичные власти планируют начать строительство новых поперечных связей, а также локальных дорог, связывающих отдельные районы.

"Это будут небольшие по протяженности дороги, однако они важны для разгрузки скоростных магистралей, а также улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала", - сказал Хуснуллин. Всего в планах городских властей строительство около 100 таких дорог-связок.

Ранее во вторник Хуснуллин сообщил, что до конца текущего года в Москве планируется утвердить проект и смету строительства еще одной скоростной хорды - Юго-Восточной. Предполагается, что она пройдет от станции "Нижегородская" БКЛ метро до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до "новой" Москвы.

Всего в 2019-2023 годах в столице планируется построить 485 км дорог и 100 искусственных сооружений, в 2024-2027 годах - еще 400 км дорог. По оценке властей, всего в 2011-2027 годах в столичном регионе будет построено 2 тыс. км улично-дорожной сети и 400 искусственных сооружений.