Москва

Власти Москвы прорабатывают концепцию создания инновационно-производственного кластера

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти будут способствовать развитию кооперационных проектов между промышленными компаниями и научными организациями, чтобы усилить рост российских производителей.

"Действительно, в последнее время со стороны промышленных компаний и научных организаций все чаще поступают запросы на поддержку кооперационных проектов. Однако разные формы собственности и системы управления участников сектора осложняют процесс кооперации. Это, в свою очередь, замедляет рост российских стартапов и влияет на конкурентоспособность отечественных товаров на зарубежных рынках", - сообщил во вторник на Московском Урбанистическом форуме руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что научно-производственные предприятия почти полностью покрывают карту города, но каждый из них работает сам по себе и занимается своей деятельностью. "Научно-производственный кластер, который планируется создать, будет нести координационную функцию для участников инновационной инфраструктуры. Поэтому в настоящее время с целью развития кооперации, а, соответственно, усиления экспортного потенциала столичной продукции, правительством Москвы прорабатывается концепция создания инновационно-производственного кластера, который позволит объединить предприятия для развития высокотехнологичных проектов", - сообщил глава департамента.

Фурсин также подчеркнул, что столица обладает огромным производственным, научным и кадровым потенциалом.

"В частности, 43% от общероссийского уровня патентов на изобретения зарегистрировано в Москве", - добавил он.

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