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Москва

Профсоюзам согласовали митинг в "Сокольниках" против повышения пенсионного возраста

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Администрация парка "Сокольники" согласовала заявку движения "Гражданская солидарность" на проведение 18 июля публичной акции на территории, отведенной под "гайд-парк".

Как сообщает официальный сайт "Сокольников", заявленная тема мероприятия: "Митинг против повышения пенсионного возраста". Количество участников - до тысячи человек. Акция пройдет с 19:00 до 21:00.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке "Сокольники" находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Согласованные акции там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 07:00.

Заявка на проведение в Москве 18 июля шествия и митинга, организуемого профсоюзами при участии ряда парламентских и непарламентских партий и общественных организаций, была подана столичным властям 3 июля, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Конфедерации труда России (КТР). Как отметили в КТР, организаторами публичного мероприятия выступили Борис Кравченко (Конфедерация труда России), Илья Свиридов ("Справедливая России"), Владимир Родин (КПРФ), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Александр Батов ("Рот Фронт"), Георгий Федоров ("Гражданская солидарность").

Организация предложила два варианта маршрута шествия, которое должно было завершиться митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. Власти Москвы заявили, что митинг против изменений пенсионного законодательства может пройти только в парке "Сокольники" или на улице Перерва (Люблино). Тогда глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы отказались от предложенных им вариантов.

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Теги: Москва, Гражданская солидарность

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