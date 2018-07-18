Мосгорсуд не стал рассматривать жалобы родственников Захарченко на конфискацию имущества

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на решение об обращении в доход государства имущества его близких и около 8 млрд рублей в различной валюте.

"Вынесено еще четыре определения об отказе в передаче жалоб на рассмотрение кассационной инстанции. Отказали в передаче жалоб Пестриковой, Чайниковой, Саратовцевой и Захарченко В.", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в среду.

Всего на решение об обращении имущества полковника Захарченко и его близких в доход государства было подано 11 кассационных жалоб. 18 июля стало известно, что судья кассационной инстанции Мосгорсуда вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение в президиум четырех жалоб, в том числе и Дмитрия Захарченко. Таким образом, в производстве судьи кассационной инстанции остаются еще три жалобы родственников обвиняемого полковника.

В кассационных жалобах заявители просят президиум Мосгорсуда отменить решение Никулинского суда столицы от 1 декабря 2017 года, которым удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников полковника и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

По решению Никулинского суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в столичное управление Федерального казначейства для "их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством РФ". Золотой слиток, согласно решению суда, "подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России". 22 марта Мосгорсуд признал это решение законным.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать его ребенка Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.