Смертность в Москве в 2018 году выросла на 4,4%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2018 года в Москве зафиксирована смерть 62 980 человек, что на 4,4% выше показателя первых пяти месяцев 2017 года, следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС.

Из общего числа умерших 1,5% - иностранцы.

При этом с января по июнь в столице зарегистрировано рождение 63 741 детей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

У 12,6% от общего числа родившихся в этом году хотя бы один из родителей - иностранец.

До 2017 года в течение многих лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости, в 2016 году в городе родились рекордные 146 тысяч малышей. С прошлого года наблюдается снижение рождаемости: в течение прошлого года в Москве зарегистрировано рождение 134 573 детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года.

В прошлом году также снизилась смертность: в течение года умерли 119 283 человека, что на 3,7% ниже показателя 2016 года.

По данным управления ЗАГС, в первом полугодии 2018 года число зарегистрированных браков снизилось на 6,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года - до 34 038, из которых 22% - с участием иностранных граждан.

Число разводов с начала года в столице практически не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 22 270.