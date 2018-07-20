Треть месячной нормы осадков выпала за неполные сутки в Москве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, менее чем за сутки в столице выпал 31 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"Прирост влаги составил почти 33% месячной нормы, которая в июле насчитывает 94 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это данные базовой городской метеостанции на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, дожди в столичном регионе продолжатся как минимум до конца недели, в Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности из-за вероятности гроз и усиления ветра.

В пятницу воздух в Москве прогреется до 24-26, в субботу и воскресенье - до 25-27 градусов, по области - до 29 градусов.

С последствиями сильных ливней в Москве борются 275 бригад "Мосводостока", сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.