МЧС предупредило о надвигающейся на Москву и область грозе с градом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Гроза, сильный дождь и град ожидаются в Москве с вечера пятницы до ночи субботы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня, вечером 20 июля, и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что по возможности непогоду лучше переждать в капитальном строении, а находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.