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Москва

Болельщики ЧМ-2018 5 млн раз бесплатно проехали на общественном транспорте Москвы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - За время чемпионата мира по футболу болельщики, имеющие право на бесплатный проезд, совершили около 5 млн поездок на общественном транспорте Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции в пятницу.

"На общественном транспорте совершено 5 млн бесплатных поездок, что вдвое больше всего населения Катара, где в 2022 году пройдёт следующий ЧМ. На метро и МЦК совершено 3,8 млн бесплатных поездок, 1 млн - на наземном транспорте, ещё 200 тыс. - на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс", - уточнил он.

Ликсутов напомнил, что за время ЧМ в Москве состоялось 12 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак".

За время ЧМ стадион "Спартак" посетили 220 тыс. зрителей, еще 546 тыс. пришли в "Лужники", а почти 2 млн - на площадку фестиваля болельщиков на Воробьёвых горах.

"90% всех посетителей стадионов использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать", - отметил заммэра.

Он также сообщил, что гостям российской столицы было роздано 530 тыс. справочников "Московский транспорт", доступных на шести языках.

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Теги: Москва, ЧМ-2018
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