Граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы появилось в центре Москвы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Стрит-арт с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, капитана сборной Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбы появился на Садовнической улице в Москве.

"Московский художник Алексей Крючков, вдохновленный игрой футболистов, обратился в ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" с просьбой о выделении поверхности, и компания, рассмотрев его обращение и эскиз, отдала под рисунок большую трансформаторную подстанцию", - сообщает пресс-служба компании. Подстанция находится рядом с офисом филиала компании - "Московские кабельные сети" - и выходит на Садовническую улицу.

🎨👍Граффити с изображением Черчесова, Акинфеева и Дзюбы в Москве. pic.twitter.com/mbKlmZ85eX — Welcome2018·com (@welcome_2018) 18 июля 2018 г.

На рисунке изображены Черчесов, внимательно следящий за ходом матча, Акинфеев, показывающий своей команде "отлично", и Дзюба, отдающий воинское приветствие после забитого гола. Портреты дополнены надписью "Вместе" и изображены в необычной стрит-арт манере.

Как сообщалось, в мае ПАО "МОЭСК" реализовало арт-граффити-проект "Футбольные континенты" в спорткомплексе "Лужники" в Москве. Восемь художников из семи стран пяти континентов расписали семь трансформаторных подстанций ПАО "МОЭСК", расположенных на территории спорткомплекса "Лужники", представив зрителям граффити, посвященные футболу.