Около половины выявленных в Москве случаев ВИЧ пришлись на гостей столицы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Около половины случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Москве, выявлены у людей без столичной регистрации, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"Я бы не сказал, что в Москве ситуация хорошая, я бы сказал, что она менее изучена, потому что значительная часть, если не половина новых случаев (ВИЧ), связана с теми, у кого нет московской прописки. Находятся ли эти люди в Москве или они уехали, мы не знаем",- сказал Покровский на пресс-конференции.

По его словам, в Москве выявлено около 90 тысяч случае ВИЧ, из которых "около половины - это непостоянные жители Москвы".

Ранее главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения, глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус заявлял, что количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей за последние два года снизилось примерно на 3,8%.