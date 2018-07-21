Ремонт Рублевского шоссе начался в Москве

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы приступил к работам по текущему ремонту дорожного полотна на Рублевском шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На этой неделе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 км" - сказал он журналистам в субботу.

По его информации, после обновления бордюра на участке Рублевского шоссе и его дублерах от Можайского шоссе до МКАД планируется замена существующего слоя асфальтобетонного покрытия. Также новый асфальт появится на тротуарах вдоль магистрали площадью 22 тыс. кв. метров.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что общая площадь обновленного дорожного полотна на Рублевке составит порядка 210 тыс. кв. метров.

После устройства верхнего слоя асфальта, в течение двух недель, работники ГБУ "Автомобильные дороги" приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Все работы будут проводиться с частичным ограничением движения, добавили в мэрии.

Кроме того, текущий ремонт пройдет на участке Рублево-Успенского шоссе от МКАД до поселка Рублево площадью порядка 13,5 тыс. кв. метров.

Работы планируется завершить до 1 сентября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.