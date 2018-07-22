МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Москве предупреждает о грозе и сильных порывах ветра, которые продлятся до вечера.

"В ближайший час с сохранением до 21:00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют пешеходам и автомобилистам держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что на будущей неделе в Московский регион на смену дождям придет тридцатиградусная жара.