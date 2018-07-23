Росприроднадзор обжалует отказ взыскать с "Домодедово" 834 млн руб. за загрязнение ручья

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 834,3 млн рублей с ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по делу о загрязнении вод ручья Безымянного.

Жалоба зарегистрирована 9 июля, говорится в материалах судебной картотеки.

Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в декабре 2017 года. По данным истца, "Домодедово" при осуществлении хозяйственной деятельности сбрасывал сточные воды "на рельеф местности с последующими впадением в Безымянный ручей - приток реки Гнилуша". Сброс сточных вод "производится в отсутствие соответствующих разрешений", отмечается в судебных материалах. Сумму вреда, причиненного водному объекту за период с 18 мая по 28 июня 2017 г., Росприроднадзор оценил в 834,3 млн руб. Деньги, по мнению истца, необходимо взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты отбора проб сточных и природных вод, но суд счел, что "экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы", отмечается в материалах, и пришел к выводу, что надлежащих доказательств не представлено.

Ранее в мае областной суд отказал Росприроднадзору во взыскании с "Домодедово" 37 млн рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в апреле прошлого года. Доводы суда были аналогичные. В июне ведомство обжаловало это решение.