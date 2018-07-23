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Москва

Цены на АЗС Москвы за последний месяц стабилизировались

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях Москвы последние четыре недели демонстрируют снижение по одной копейке на разные виды продукта. В целом стоимость топлива на столичных АЗС стабильна уже месяц, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В период с 16 по 23 июля средняя цена на Аи-92 снизилась на 3 копейки - до 42,22 руб./литр, на Аи-95 - на 2 копейки, до 45,68 руб./литр, на дизтопливо - на 1 копейку, до 44,26 руб./литр.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин - на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо - на две тысячи рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены на топливо в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

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