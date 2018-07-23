Пожарные ликвидировали открытое пламя на крыше детского сада в центре Москвы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пожарные сбили открытое пламя на крыше здания детского сада в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент сотрудники МЧС продолжают проливку крыши здания. Пожарные, работавшие внутри здания, вышли на улицу.

По данным источника агентства, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, о пожаре на крыше детского сада по адресу улица Тверская, дом 28 корпус 3 стало известно около трех часов дня. Сообщалось. что людей внутри здания нет, так как оно находится на ремонте.