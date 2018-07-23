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"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж

Автоматизированная система перевозки вышла из строя из-за жары и высокой влажности

"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж
Аэропорт "Шереметьево"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Шереметьево" на время сбоя системы транспортировки багажа по тоннелю между северными и южными терминалами аэропорта предложило пассажирам переносить его самостоятельно.

"С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно", - говорится в сообщении аэропорта.

"Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие, влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек", - говорится в сообщении аэропорта в понедельник.

В настоящее время менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования "совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта", отметили в "Шереметьево".

В минувшую субботу базовая авиакомпания "Шереметьево" "Аэрофлот" сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа аэропорта, из-за чего несвоевременно отправлялся багаж следовавших через него трансферных пассажиров. В пресс-службе это подтверждали, но причины сбоя не уточняли.

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Теги: Шереметьево

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