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Москва

Присяжные впервые вынесли вердикт в районном суде Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Черемушкинском суде Москвы вынесен вердикт коллегии столичных присяжных заседателей, впервые отобранной для рассмотрения дела в районном суде.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Как установлено коллегией, Царев 8 апреля 2016 года в вагоне электропоезда, следовавшего до станции "Калужская" московского метрополитена, не менее двух раз выстрелил из пистолета "ОСА" в голову мужчине. В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Как отметили в Мосгорсуде, в районных судах Москвы находятся еще три дела, содержащих ходатайства о суде присяжных.

В России с 1 июня расширилось применение института присяжных заседателей, которые теперь функционируют в районных и военных гарнизонных судах.

Ранее народные судьи могли рассматривать дела только в верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения.

Также изменилось количество присяжных заседателей и кандидатов на эту должность. Так, в районных и гарнизонных судах для формирования коллегии теперь достаточно присутствия 12 кандидатов, из которых стороны должны будут отобрать 6 присяжных. В вышестоящих же судах будут выбирать восемь присяжных из 14 кандидатов.

Ранее коллегия присяжных заседателей состояла из 12 человек при наличии не менее 20 кандидатов.

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