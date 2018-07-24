В бюджет Москвы за полгода поступило свыше 1 трлн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По итогам января-июня 2018 года объем поступивших в бюджет Москвы доходов составил 1 трлн 84,3 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов столицы во вторник.

За полгода налоговые доходы составили 952,3 млрд рублей, что на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Поступления налога на доходы физических лиц с начала года составили 412,8 млрд рублей, что на 14,2% выше показателя 2017 года. Доходы городского бюджета по налогу на прибыль организаций в январе-июне составили 384,6 млрд рублей (рост на 2,2%). Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за полугодие составили 48,4 млрд рублей (рост на 26,7%).

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 109 млрд рублей.

В первом полугодии 2018 года из столичного бюджета израсходовано 914,9 млрд рублей, что на 101 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам "Социальная поддержка жителей Москвы" (210,8 млрд рублей), "Развитие транспортной системы" (199,9 млрд рублей) и "Столичное образование" (153,8 млрд рублей).

Объем расходов по госпрограмме "Столичное здравоохранение" составил 111,5 млрд рублей. С учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья москвичей за полугодие составили 172,4 млрд рублей.

Размер госдолга Москвы с начала года не изменился и остался на уровне конца 2017 года - 34,3 млрд рублей.