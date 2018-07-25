Сотрудники МФЦ придут к москвичам в квартиры с информацией о выборах мэра

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - К предстоящим 9 сентября выборам мэра Москвы сотрудники многофункциональных центров госуслуг со среды начали поквартирные обходы москвичей.

"Цель таких обходов - проинформировать москвичей о выборах мэра и нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее. Для этого сформирована группа из 4 тысяч сотрудников МФЦ, которые приступили к обходам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Москвы".

Сотрудники МФЦ расскажут, в частности, о системе "мобильный избиратель", которая оказалась очень востребованной на прошедших выборах президента России.

"Суть ее в том, что гражданин может проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Теперь возможности становятся еще шире. Впервые на мэрских выборах избирательные участки будут открыты за пределами города - в Подмосковье и соседних областях. Уже сейчас на дачах появляются небольшие симпатичные домики, где позднее разместятся избирательные комиссии", - рассказал собеседник агентства.

Сами сотрудники одеты в специальную форму и имеют отличительные знаки: поло и ветровка с символикой центров госуслуг "Мои документы", значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией и бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо с 25 июля подать заявление в любом МФЦ, либо пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону (495) 777-77-77, либо подать заявление в территориальную избирательную комиссию. Также заявление также можно подать через портал gosuslugi.ru.