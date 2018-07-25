Москва

Из ячейки банка в центре Москвы похитили свыше 6 млн рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил более 6 млн рублей из ячейки филиала банка в центре Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"В понедельник сотрудник подмосковного филиала банка из Краснознаменска, сообщил, что из банковской ячейки по адресу: улица Красная Пресня, 21 пропало 6 млн 325 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов установили, что в период со 2-го по 23 июля неизвестный подобрал ключи к банковской ячейке и похитил из нее деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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