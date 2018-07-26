Купание в двух зонах отдыха Москвы запрещено из-за низкого качества воды

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве временно запретили купание в зонах отдыха "Тропарево" (ЮЗАО) и "Левобережный" (САО) из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям, сообщает столичное управление Роспотребнадзора

Для купания в столице открыты семь зон отдыха, в частности, озеро Черное, Большой городской пруд и Школьное озеро (Зеленоград); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО) и Белое озеро (ВАО), говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, также в Москве приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания.

Пляжный комплекс "Бич-Клаб" на севере Москвы находится на реконструкции.