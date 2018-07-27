Власти Москвы пообещали найти "Дому-2" новую площадку

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новая площадка для телешоу "Дом-2" будет подобрана в течение двух месяцев, заявил "Интерфаксу" в пятницу первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.

Ранее стало известно, что через участок в "новой" Москве, на котором размещается съемочная площадка телешоу, пройдет автомобильная дорога. В департаменте пояснили, что маршрут прохождения трассы выбирался таким образом, чтобы не потребовалось сноса жилых строений. В то же время в границы строительства частично попал участок, где снимается "Дом-2".

"Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого для строительства дороги. Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу", - сказал Шкуров.

По его словам, площадка, на которой в настоящее время размещается реалити-шоу "Дом-2" принадлежит ООО "ЕТК-Инвест".

Шкуров пояснил, что этот участок попадает в зону строительства автодороги, соединяющей поселок Саларьево и город Московский.

"Ориентировочные сроки строительства дороги определены, ее возведение должно начаться до конца этого года и завершиться в 2021 году", - добавил первый замруководителя департамента.