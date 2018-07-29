Главные новости
В РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваВ РоссииВоенные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге29июляВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июля
Москва

Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупреждает москвичей о погодной опасности в воскресенье в связи с грозой, дождем и сильным ветром.

"Желтый уровень - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным синоптиков, данные погодные условия сохранятся вплоть до понедельника.

Накануне в метеобюро Москвы и области рассказали, что 28 июля в столице стал самым жарким днем года. Кроме того, во второй половине дня субботы в Москве всего за несколько часов выпало около десятой части июльской нормы осадков. По данным корреспондента "Интерфакса", из-за грозовых ливней было прервано выступление группы Gorillaz в Парке имени Горького, где походит музыкальный фестиваль.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Гидрометцентр

Новости по теме

Москва
Перед дождем температура в Москве достигла максимума с начала годаПеред дождем температура в Москве достигла максимума с начала года
Из-за непогоды отменили концерт британской группы GorillazПодробнее
 Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20
Ранее сообщалось о 16 пострадавшихПодробнее
 Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в ПодмосковьеПолиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
По данным источника "Интерфакса", ранения получили 16 человекПодробнее
 Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался уроженцем ЧечниНапавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался уроженцем Чечни
Сотрудник полиции после нападения, произошедшего накануне, находится в больнице, по данным источника "Интерфакса", он получил не менее семи ножевых раненийПодробнее
МГУ проведет прямую трансляцию "кровавого" затмения ЛуныМГУ проведет прямую трансляцию "кровавого" затмения Луны
Затмение начнется в 21:24 по московскому времени, Луна полностью войдет в тень Земли в 22:30Подробнее
 Управление СКР по Москве возглавил Андрей СтрижовУправление СКР по Москве возглавил Андрей Стрижов
Он стал исполняющим обязанности руководителя после отставки Александра Дрыманова, который подозревается в коррупцииПодробнее
 Сергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории МосквыСергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы
Мэр рассказал, что принесло столице проведение мундиаля, а также о дальнейшем развитии города, его экономики и инфраструктурыПодробнее
 "Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж
Автоматизированная система перевозки вышла из строя из-за жары и высокой влажностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваВ РоссииВоенные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в ПетербургеВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июляМоскваЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20В РоссииВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаВ РоссииСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в ПетербургеРанее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору моста Подробнее

Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве

Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Путин отметил вклад ВМФ России в борьбу с международным терроризмом

Подозреваемый в нападении на полицейского в центре Москвы пройдет психиатрическую экспертизу

Путин в Петербурге принял военно-морской парад

Землетрясение в Индонезии привело к гибели десяти человек

Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваОн много лет возглавлял предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденции Подробнее

В Кисловодске из-за непогоды около 1,2 тыс. человек пока остались без света

Сотрудников ФСИН предложили воспитывать на общих собраниях

Киев, Луганск и Донецк вновь заявили о нарушении режима прекращения огня

В Узбекистане приостановили работу телеканала за безнравственность

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru