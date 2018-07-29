Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупреждает москвичей о погодной опасности в воскресенье в связи с грозой, дождем и сильным ветром.

"Желтый уровень - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным синоптиков, данные погодные условия сохранятся вплоть до понедельника.

Накануне в метеобюро Москвы и области рассказали, что 28 июля в столице стал самым жарким днем года. Кроме того, во второй половине дня субботы в Москве всего за несколько часов выпало около десятой части июльской нормы осадков. По данным корреспондента "Интерфакса", из-за грозовых ливней было прервано выступление группы Gorillaz в Парке имени Горького, где походит музыкальный фестиваль.