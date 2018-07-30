В московском метро запущен тематический поезд ЦСКА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новый тематический поезд ЦСКА, посвященный 95-летию спортивного клуба, запущен в понедельник в Московском метрополитене.

За время курсирования поезд, который будет ходить по самой загруженной Замоскворецкой ветке, перевезёт почти 1,5 млн пассажиров, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Пассажиры поезда "смогут изучить историю ЦСКА, посмотреть фотографии, вспомнить былые и нынешние достижения", отметили в метро.

С запуском нового именного состава в кассах метрополитена будут продавать тематические билеты "Единый", также посвящённые 95-летию ЦСКА.

За 95 лет школу ЦСКА прошли более 400 000 спортсменов. На Олимпийских играх армейские атлеты завоевали 1 392 награды: 591 золотую, 422 серебряных и 379 бронзовых медалей. Более 6 тысяч медалей, из которых свыше 3 000 золотых, завоевано спортсменами Клуба на чемпионатах мира и Европы. В ЦСКА подготовлено свыше 15 тысяч чемпионов СССР и России. Сегодня ЦСКА культивирует 67 видов спорта, осуществляя подготовку на 171 спортивном объекте практически на всей территории России.