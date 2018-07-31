Московские полицейские изъяли у группы наркоторговцев более 40 кг героина

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы наркоторговцев, изъято более 40 кг наркотиков, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

"Московские наркополицейские задержали пятерых приезжих по подозрению в покушении на сбыт крупной партии героина. В целом из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотиков", - сказал Титов.

По его словам, полицейские установили организованную группу уроженцев ближнего зарубежья, которые распространяли запрещенные средства через тайники на территории Москвы, Московской, Воронежской, Тульской, Калужской, Нижегородской областей.

"В ходе тщательно спланированной операции оперативники поэтапно задержали четверых подозреваемых. При личном досмотре и в ходе обыска по месту пребывания было изъято 14,5 кг вещества, содержащего в своем составе героин", - сказал Титов.

Он добавил, что в момент очередной поставки героина в тайник был задержан организатор группы. "Им оказался 52-летний уроженец ближнего зарубежья. В "схроне", расположенном в гаражных боксах Московской области, сотрудники полиции обнаружили около 26 кг героина", - сказал Титов.

Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу.