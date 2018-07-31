Ограничения для грузовиков ввели на Ярославском шоссе от МКАД до места обрушения перехода

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция информирует об ограничении движения грузового транспорта на Ярославском шоссе в связи с обрушением моста.

"Во избежание заторовых ситуаций на Ярославском шоссе от МКАД до места происшествия введено временное ограничение для движения грузового транспорта. Для этой категории транспортных средств предусмотрены маршруты движения по Щелковскому и Дмитровскому шоссе", - сообщили в пресс-службе.

⛔Движение транспорта полностью перекрыто на 31-м км Ярославского шоссе в Пушкино из-за обрушения надземного перехода в результате наезда грузовой автомашины, у которой самопроизвольно произошло поднятие кузова. #Ярославскоешоссе #пешеходныймост pic.twitter.com/JVvIYQYCN5 — Транспорт МО (@transport_mo) July 31, 2018

Между тем дорожники демонтировали барьерное ограждение в районе аварии, обломки перехода уберут с проезжей части с помощью тяжелого крана, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сервис "Яндекс. Пробки" сообщает, что движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино крайне затруднено: скорость движения - около 2 км/ч. Загруженность составляет 9 баллов.

Ранее сообщалось, что на 22-м и 54-м километрах Ярославского шоссе выставлены экипажи ФКУ "Центравтомагистраль", информирующие дальнобойщиков о выборе путей объезда или стоянки.

Обрушение наземного пешеходного перехода на 31-м километре трассы М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе) в районе города Пушкино произошло во вторник после того, как грузовик с самопроизвольно поднявшимся кузовом врезался в опору конструкции.

Движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто. Объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи.