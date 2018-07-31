"Мострансавто" приостановило движение междугородних автобусов по Ярославскому шоссе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Мострансавто", крупнейший перевозчик Подмосковья, приостановила движение автобусов по Ярославскому шоссе в связи с аварией в районе Пушкино, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"Приостановлено движение следующих маршрутов в прямом и обратном направлении: № 316 "Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (автостанция ВВЦ)"; № 317 "Красноармейск - Москва (автостанция ВВЦ)"; № 451 "Пушкино - Москва (автостанция ВДНХ)"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Ведомство отмечает, что по маршруту № 388 "Сергиев-Посад - Москва (м.ВДНХ)" по направлению в Москву автобусы движутся по объезду через городской округ Пушкино, в обратном направлении на данный момент движение не осуществляется.

"Ведутся работы по нормализации движения маршрутов. Информация будет дополняться. ГУП МО "Мострансавто" просит пассажиров по возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста на Ярославском шоссе (в районе Пушкино), в результате конструкция обрушилась на дорогу. Движение в районе аварии заблокировано в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Столичная Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения грузового транспорта по Ярославскому шоссе на время устранения последствий случившегося.