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Полиция Москвы опровергла наличие жалоб на мужчину, в убийстве которого признались его дочери

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московская полиция опровергла информацию СМИ о неоднократных жалобах на мужчину, в убийстве которого признались три его дочери.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ, о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, где 28 июля в результате причинения телесных повреждений погиб гражданин, не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе московского главка полиции.

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"За весь прошлый год и истекший период текущего года с этого адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не поступало", - подчеркнули в главке.

В пресс-службе отметили, что сведения о нарушениях, якобы допущенных при первоначальном опросе подозреваемых, также не соответствуют действительности. "Так, перед проведением опроса 17-летней девушки ей были разъяснены ее права, предоставленные статьей 51 Конституции РФ, опрос проводился в присутствии ее матери, о чем в протоколе имеются подписи задержанной и ее законного представителя", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что в полицию якобы неоднократно жаловались на происходящее в квартире на Алтуфьевском шоссе, где проживала эта семья.

По данным столичного главка СКР, вечером 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве были задержаны три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину, заявив, что отец на протяжении долгого времени причинял им моральные страдания.

Накануне Останкинский суд Москвы не стал рассматривать ходатайства об аресте сестер, продлив срок их задержания на 72 часа.

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