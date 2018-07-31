Суд в Москве арестовал изъятые у генерала Дрыманова 2 млн рублей и $18 тыс.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства, изъятые у экс-руководителя столичного главка Следственного комитета России Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-служба суда. По словам собеседника агентства, речь идет об около 2 млн рублей и $18 тыс., принадлежащих Дрыманову.

Лефортовский суд 17 июля санкционировал арест Дрыманова до 12 сентября. Офицеру вменяется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил $200 тыс. за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

В суде, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, Дрыманов заявил, что вину не признает и что он "готов к процессуальному сражению".