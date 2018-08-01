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Москва

Власти Москвы опровергли выключение кондиционеров в вагонах метро после ЧМ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Все кондиционеры в вагонах московского метро во время и после чемпионата мира по футболу работали и работают в обычном режиме, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Ничего (после чемпионата мира - ИФ) не выключали", - сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

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Он напомнил, что в московском метро есть вагоны с кондиционерами, а есть - без.

"К сожалению, 50% обращений мы получаем, что холодно. И так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, в этом же поезде примерно 50% людей говорят, что жарко", - отметил Ликсутов.

Он добавил: "Это очень такая специфическая вещь. К сожалению, кому-то бывает комфортно или дискомфортно, но баланс интересов стараемся найти".

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Теги: Москва, метро

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