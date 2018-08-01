Москвичи приносят к Дому журналиста цветы в память о погибших в ЦАР россиянах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Жители и гости Москвы возлагают цветы к памятнику у Центрального дома журналиста в память о трех журналистах, погибших в Центральноафриканской Республике.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на постаменте памятника памяти журналистов, участвовавшим в Великой Отечественной войне, установлены фотографии журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Возле фотографий лежат красные розы.

Один из тех, кто пришел почтить память журналистов, сказал, что их гибель в ЦАР - "серьезная утрата для всех российских СМИ" и "большой повод задуматься".

Ранее стало известно, что погибшая в ЦАР съемочная группа работала над фильмом о частных военных компаниях.