Власти Подмосковья заявили о работах по дегазации на всех работающих полигонах в регионе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье проводят дегазацию на всех работающих мусорных полигонах, заявил зампред правительства области Александр Чупраков.

"На тех 15 полигонах, которые продолжают работать, мы уже проводим рекультивацию и дегазацию тех частей полигона, тех "карт", которые не эксплуатируются. Прежде всего, это "Ядрово". Там фиксируем, что жалоб жителей на запах свалочного газа уже нет", - сказал Чупраков.

Он отметил, что сейчас в Подмосковье продолжают работать 15 полигонов. Кроме того, по его словам, рекультивируются первые четыре закрытых полигона - Кучино, Электросталь, Каширский полигон и Быково, процесс будет закончен в декабре этого года. Ещё шесть закрытых полигонов находятся в стадии проектировки их рекультивации, ещё шесть будут проектировать рекультивацию в следующем году.

Проблема обращения с отходами оказалась в центре пристального внимания около года назад. Тогда жители Балашихи в Московской области пожаловались во время "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах с одного из старейших полигонов - "Кучино", позже он был закрыт. Рекультивационные работы обещают полностью завершить до 12 декабря 2019 года.

Мусор, который раньше свозился на "Кучино", стали доставлять на другие площадки области. В марте 2018 года обострилась ситуация в Волоколамске, где после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось большое количество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.

По данным активистов, жители города направили более 9 тыс. обращений в администрацию президента РФ с просьбой закрыть свалку. В обращениях жители Волоколамска просят главу государства прекратить работу полигона и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей.

В 2018 году в ходе "прямой линии" Путин сообщил, что до 2024 года в России должно быть построено 200 заводов по утилизации отходов, вся программа рассчитана на строительство 238 заводов.